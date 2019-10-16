Кабмин отложил до 28 ноября вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение отложить до 28 ноября вступление в действие постановления "Об утверждении порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий", сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В министерстве напомнили, что согласно этому постановлению, с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти территориями для детей до 14-ти лет (по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт).

Однако, получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Минветеранов приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил.

"На заседании правительства вступление в силу постановления №815 было приостановлено на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года", - подытожили в министерстве.