Политика

15:09 16.10.2019

Порошенко: Рада фактически поддержала отмену судебной реформы

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Порошенко: Рада фактически поддержала отмену судебной реформы

 Пятый президент Украины, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что принятием закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления Верховная Рада фактически отменила судебную реформу и лишила Верховный суд независимости.

"К сожалению, сегодня (произошло - ИФ) голосование об отмене де-факто судебной реформы, отмене де-факто независимости Верховного суда", - сказал Порошенко журналистам, цитирует его пресс-служба "Евросолидарности".

По его словам, де-факто идет атака на судебную систему Украины, которая "странным образом совпадает с обнародованным вчера решением Лондонского суда, когда ПриватБанк выиграл у бывших владельцев".

"Я бы очень не хотел, чтобы правду украинцы вынуждены были искать только за рубежом", - сказал пятый президент Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада в среду приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий, в частности, сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей.

Теги: #верховная_рада #порошенко #судебная_реформа
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