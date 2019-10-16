Политика

14:39 16.10.2019

Украинские нардепы лишили себя депутатских выплат в случае прогулов

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Украинские нардепы лишили себя депутатских выплат в случае прогулов

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в законодательство относительно лишения права народных депутатов на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин заседаний парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №1035-2 во втором чтении и в целом на пленарном заседании Рады в среду поддержали 265 народных депутатов.

Документом предлагают лишать материальных компенсаций на выполнение депутатских полномочий, если народный депутат на протяжении календарного месяца в течение одной очередной сессии без уважительных причин не участвовал в более трети голосованиях на пленарных заседаниях или более половины заседаний комитета, в состав которого он входит.

Прекращение выплат за соответствующий месяц будет осуществляться распоряжением председателя парламента по решению регламентного комитета на основании сведений об учете рабочего времени нардепов, поданных аппаратом Рады.

Принятый закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев на пленарных заседаниях. Основанием для начисления выплат нардепу за участие в пленарных заседаниях будет регистрация с помощью электронной системы. Согласно принятому закону, как и сейчас, перед открытием пленарного заседания в зале заседаний Рады нардеп регистрируется при помощи электронной системы путем нажатия кнопки "за". В случае, если член парламента таким образом не зарегистрировался при помощи электронной системы, но в течение пленарного участвовал в голосованиях по вопросам повестки дня через электронную систему, он считается зарегистрировавшимся.

Закон предусматривает, что данные участия народного депутата в не менее 70% голосованиях при принятии решений Рады на каждом пленарном заседании является основанием для начисления ему заработной платы за время участия в пленарных заседаниях.

Учет участия Нардепа в голосовании при принятии решения парламента будет осуществляться при помощи электронной системы, а данные такого учета (в процентах) будут публиковать за каждый день пленарных заседаний на сайте Верховной Рады.

Теги: #верховная_рада #законопроект #прогулы
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