Политика

14:05 16.10.2019

Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Ольгу Совгирю своим представителем в КС

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Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Ольгу Совгирю своим представителем в КС

Верховная Рада постановила, что представителем парламента в Конституционном суде Украины должен быть народный депутат, и назначила на эту позицию члена парламента из фракции "Слуга народа" Ольгу Совгирю.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", одним из постановлений парламент изменил положение о постоянном представителе Верховной Рады в КС. Согласно его новой редакции, таким представителем будут назначать на общественных началах народного депутата по представлению председателя Рады на срок одного созыва парламента. За соответствующий проект постановления (№2265) проголосовали 239 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

По нынешнему положению, представителем Рады в КС назначают сотрудника аппарата парламента.

После этого народные депутаты проголосовали за назначение своей коллеги из фракции "Слуга народа" Ольги Совгири представителем Верховной Рады в Конституционном суде. Такое решение (проект постановления №2266) поддержали 244 члена парламента.

Теги: #верховная_рада #кадры #слуга_народа #кс
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