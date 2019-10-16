Зеленский подписал закон, перезапускающий НАПК и делающий его неколлегиальным органом, а также сокращающий госфинансирование партий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений законодательство относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции, который меняет форму управления Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), обязывает руководство Офиса президента Украины подавать электронные декларации, а также сокращает государственное финансирование политических партий.

Как сообщается на странице соответствующего законопроекта №1029, одобренного Верховной Радой 2 октября, он был возвращен с подписью президента в среду, 16 октября, и, как закон, получил №140-IX.

Согласно закону, руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом министров. Таким образом, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

В законе прописаны требования и ограничения для претендентов на должность главы Нацагентства. Его будут назначать на 4 года, один и тот же человек не сможет занимать данную должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава агентства сможет назначить себе трех заместителей.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Со вступлением в силу данного закона досрочно прекращаются полномочия членов НАПК, руководства его аппарата, членов общественного совета при агентстве. В течение двух месяцев Кабинет министров должен будет обеспечить проведение конкурса по отбору главы НАПК. При этом в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу закона Кабмин назначает временно исполняющего обязанности главы НАПК.

Большое количество изменений предлагается внести в закон о предотвращении коррупции. Его действие хотят распространить на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и увольняет глава государства, а также на должности патронатной службы согласно закону о государственной службе и на помощников судей.

Законом будет сокращено ежегодное государственное финансирование партий с 0,02 до 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов.

Закон предусматривает также, что право на госфинансирование получат партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% (вместо 2%) голосов в многомандатном избирательном округе.

Как сообщалось, соответствующий законопроект №1029 был принят 2 октября во втором чтении и в целом 237 голосами. 9 октября он был направлен на подпись главе государства.