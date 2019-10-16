Политика

13:46 16.10.2019

Замглавы Минэкоэнерго по углю назначен Ковалевский

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Замглавы Минэкоэнерго по углю назначен Ковалевский

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Станислава Ковалевского.

Об этом сообщил находящийся на заседании правительства в среду народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Ранее, в ходе прошедшего в начале октября заседания угольного профсоюза, Ковалевский сообщил, что работал в "Торецкуголь", "Орджоникидзеуголь", "Добропольеуголь".

Согласно данным в опубликованной 4 октября декларации, Ковалевский владеет долей в уставном капитале ООО "Мета лимитед" и ООО "Балтик систем", но в настоящее время уже не является соучредителем данных организаций.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №854 от 29 сентября изменил предельное количество заместителей главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды, увеличив его с пяти до восьми человек.

Объединенное Министерство энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года возглавил руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Оржель, который с 2006-го по 2014 годы занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.

Кабмин уже назначил первым замглавы Минэкоэнерго Виталия Шубина, замами - Ирину Ставчук, Константина Чижика, Алексея Рябчина и Романа Абрамовского.

Теги: #ковалевский #кадры #минэкоэнерго
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