Кабмин намерен предложить Раде запустить таможню и налоговую в формате единого юрлица

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект с поправками в Таможенный кодекс и некоторые другие законодательные акты, которые позволят запустить Государственную таможенную и Госналоговую службы (ГНС) в формате единых юридических лиц, сообщило Министерство финансов в пресс-релизе.

"Проект закона, в частности, внедряет новый формат деятельности системы центральных органов исполнительной власти, что реализуют государственную таможенную и государственную налоговую политики в формате единого юридического лица, в связи с чем их территориальные органы будут работать не как юрлица, а как отдельные подразделения", – указал Минфин.

В то же время главы местных госадминистраций в случае принятия законопроекта не смогут влиять на назначение или увольнение руководителей таможен, указал Минфин.

Помимо этого, нормы законопроекта предусматривают возможность главам этих двух служб делегировать свои полномочия руководителям соответствующих отдельных подразделений, определять особенности оплаты труда госслужащих Гостаможслужбы и ГНС и их территоприальных органов с учетом положений Таможенного и Налогового кодексов.

Законопроект также предлагает разрешить бесплатно открыть обезличенные данные относительно экспортно-импортных операций, в частности по таможенной стоимости товаров, информацию о правонарушениях.

Для таможни, помимо этого, предлагается расширить применение электронных документов, а также установить, что изъятое таможнями имущество будет реализовываться на аукционах через электронные торговые системы.

Как сообщалось, переведение ГНС и Гостаможенной службы в формат единых юридических лиц было одним из ключевых требований Межведомственной рабочей группы по реформе Государственной фискальной службы.