Политика

13:18 16.10.2019

Зеленский: пока рано говорить о "формуле Штайнмайера" и законах, сначала должно быть разведение сил и обмен пленными

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Зеленский: пока рано говорить о "формуле Штайнмайера" и законах, сначала должно быть разведение сил и обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что имплементация "формулы Штайнмайера" возможна только в новом законе об особом статусе Донбасса, который будет обсуждаться уже после 2019 года, но сначала должен быть прекращен огонь и произойти разведение сил, состояться обмен пленными, и все участники Нормандского формата должны продемонстрировать готовность завершить войну.

"Я уже неоднократно говорил и могу повторить, что "формула Штайнмайера" регулирует только закон об особом статусе Донбасса. Вы знаете, что у нас этот закон действует до 31 декабря нынешнего года, а потом прекращает свое действие. И "формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в Нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, и если все стороны, и российская сторона хотят прекратить эту страшную трагедию и эту войну", - сказал он в среду на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.

Зеленский подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться в Верховной Раде Украины, но пока что рано говорить об этом.

"Первые шаги, вы знаете, - это прекращение огня, обмен пленными", - отметил он.

Зеленский напомнил, что вторым шагом должно быть разведение сил на трех участках. "Только после этого могут быть следующие шаги, которые мы готовы обсуждать", - сказал он.

Теги: #формула_штайнмайера #зеленский
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