Политика

12:59 16.10.2019

Украина и Латвия будут сотрудничать в вопросе возвращения арестованных в Латвии средств украинских экс-чиновников и поиске новых незаконных активов

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Украина и Латвия будут сотрудничать в вопросе возвращения арестованных в Латвии средств украинских экс-чиновников и поиске новых незаконных активов

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украины и Латвия будут сотрудничать в вопросе возвращения уже арестованных в Латвии средств украинских экс-чиновников и поиске новых незаконных активов.

"Отдельная тема сегодняшнего разговора – это средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки из Украины. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возвращения активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, а также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию", - сказал он в среду на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.

Отвечая на вопрос о том, будет ли доведен до конца процесс возвращения этих арестованных средств в Украину, президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что есть определенная процедура.

"Нужно дождаться решения суда. Также есть договоренность с украинской стороной, чтобы она могла представить необходимые доказательства, чтобы этот вопрос мог быть решен. Этот процесс еще не завершен, но и украинская, и латвийская сторона будут всё для этого делать", - указал он.

Левитс подчеркнул, что Латвия однозначно выступает против отмывания нелегальных средств.

15 октября пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что суд в Латвии признал преступным происхождение средств на сумму более $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принял решение об их конфискации.

"Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи. Вопрос возвращения преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне", - уточняется в сообщении.

Представитель Генеральной прокуратуры Латвии Лаура Маевска сообщила агентству BNS, что судебная коллегия уголовных дел Рижского окружного суда 14 октября отменила решение суда Видземского предместья Риги и признала незаконно нажитыми арестованные денежные средства в размере EUR29 млн.

Эти денежные средства находятся в настоящее время на счете нерезидента в Regionala investiciju banka. Их решено перечислить в госбюджет.

Уголовный процесс был начат 25 октября 2016 года по подозрению в легализации незаконно нажитых средств в крупном размере через счета нескольких нерезидентов, открытые в указанном банке. По делу продолжается досудебное расследование, которое ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что эти EUR29 млн коалиция может распределить на приоритетные меры. "Это неожиданно хорошая новость вечером в понедельник", - сказал премьер. По его словам, если эти деньги будут доступны, работа правительства и коалиции упростится, потому что есть сферы, в которых пригодилось бы большее финансирование.

Теги: #латвия #зеленский #украина
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