Допросы моряков в деле о переходе кораблей через Керченский пролив могут повредить украинской позиции в Гамбургском трибунале

Допросы украинских моряков в рамках расследования ГБР дела о переходе кораблей в Керченском проливе могут негативно отразиться на рассмотрении иска Украины против РФ в Гамбургском трибунале по морскому праву, сообщил адвокат Илья Новиков.

"Выскажу свое личное мнение… Я удивлен, что допросы (моряков – ИФ), которые осуществляются следственными органами здесь, в Украине, движутся в том же направлении, в котором двигалось российское следствие", - сказал Новиков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Он напомнил, что они и его коллеги на протяжении длительного времени настаивали на том, что преследования украинских моряков не имеют оснований, и что украинские корабли имели право там находиться и не осуществляли провокаций.

"Если украинские следственные органы считают, что была осуществлена провокация военными лицами, а статья, по которой было открыто производство, предусматривает ответственность военнослужащих, может оказаться, что украинские следственные органы соглашаются с российскими в том, что была провокация", - акцентировал внимание адвокат.

В этом контексте он выразил мнение о том, что это может иметь негативные последствия для Украины. "Как это повлияет на обоснованность украинской позиции в Гамбургском трибунале, который еще не вынес конечного решения, я не знаю. Наверное, негативно повлияет… Дело близиться к тому, что Украина может выиграть в международном трибунале, но такие действия могут привести к тому, что украинская жалоба к России не будет удовлетворена", - сказал Новиков.

Адвокат считает, что целесообразно было бы в данном вопросе ГБР и МИД коммуницировать между собой, чтобы иметь единую позицию.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил о намерении Бюро получить показания всех моряков в рамках расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении РФ, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД РФ - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе. МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с первоначальной информацией относительно выполнения предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

В РA находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

24 военных моряка вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.