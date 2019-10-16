Безусловной амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может - Яременко

Украине следует идти в сторону создания законодательства о подходах к амнистии для членов незаконных вооруженных формирований и примирению с жителями оккупированных территорий, не совершивших тяжких преступлений, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, подчеркнув, что безусловной амнистии быть не может.

"В Украине у нас существует законопроект, который несколько иначе поясняет амнистию, наше понимание амнистии, нежели то, что заложено в Минских договорённостях-2. Там есть брутальная фраза о том, что Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий на Донбассе. Это не так", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

"Мы не можем отбросить общий принцип права - необратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию", - пояснил нардеп.

Он напомнил, что амнистия изложена отдельным пунктом Минских договоренностей.

Яременко заявил, что Украине следует двигаться в сторону принятия законов, которые позволят четко установить правовой статус людей, которые оставались на оккупированных территориях, "в какой-то форме, которая не содержит состав преступления в соответствии с уголовным законодательством, но может поддаваться моральному осуждению и т.д.".

По словам главы комитета, законодательство должно дать ответ на вопросы, что делать с такими людьми, а также с теми, кто состоял в незаконных вооруженных формированиях, но не причастны к убийствам, обстрелам украинских территорий, пыткам, с раскаявшимися.

"Могут быть отдельные процедуры в украинском законодательстве, которые будут предусматривать явку с повинной или признание своей вины, автоматическую отмену необходимости нести наказание или осуждение.

"Это определенные элементы и амнистии, и примирения. Но это не касается тех, кто причастен к убийствам. Очевидно, что закон об амнистии или о существовании амнистии в некоторой форме является требованием России в рамках мирного процесса в рамках мирного процесса, от которого Россия не отступит. Но, мы надеемся, что трактовка амнистии, понимание амнистии, как процесса помилования тех, кто признали свои преступления, и что эти преступления не являются настолько тяжкими, мне кажется, этот процесс мы сможем описать путём, который будет приемлем для украинского общества и будет соответствовать общим нормам права", - сказал Яременко.