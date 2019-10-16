При столкновении двух автобусов в Мариуполе пострадали 5 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и микроавтобуса в Мариуполе были травмированы 5 человек, сообщила патрульная полиция Донецкой области.

ДТП произошло в среду в 10.10 на перекрестке улиц Итальянской и Греческой. По меньшей мере пять человек получили телесные повреждения в результате столкновения маршрутного автобуса и микроавтобуса, говорится в сообщении патрульной полиции Донецкой области на странице в Фейсбук.

На месте уже работают патрульные полицейские и следователи. Всех пострадавших госпитализировали.