Политика

12:31 16.10.2019

При столкновении двух автобусов в Мариуполе пострадали 5 человек

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При столкновении двух автобусов в Мариуполе пострадали 5 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и микроавтобуса в Мариуполе были травмированы 5 человек, сообщила патрульная полиция Донецкой области.

ДТП произошло в среду в 10.10 на перекрестке улиц Итальянской и Греческой. По меньшей мере пять человек получили телесные повреждения в результате столкновения маршрутного автобуса и микроавтобуса, говорится в сообщении патрульной полиции Донецкой области на странице в Фейсбук.

На месте уже работают патрульные полицейские и следователи. Всех пострадавших госпитализировали.

Теги: #мариуполь #дтп
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