Политика

11:24 16.10.2019

Денисова обратилась к российскому омбудсмену за медпомощью для осужденного в Крыму Владимира Дудки

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Денисова обратилась к российскому омбудсмену за медпомощью для осужденного в Крыму Владимира Дудки

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о необходимости принятия срочных мер по предоставлению медицинской помощи осужденного в Крыму гражданина Украины Владимира Дудки и обратилась с этим вопросом к российской коллеге Татьяне Москальковой.

"В очередной раз обращаюсь к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову принять срочные меры по проведению медицинского обследования и оказания необходимой медицинской помощи", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

Омбудсмен напоминает, что прошедшее 15 октября "судилище над украинскими гражданами Владимиром Дудкой и Алексеем Бессарабовым в Верховном Суде РФ за действия, которые они не совершали, подтвердило и оставило без изменений приговор так называемого Верховного Суда Крыма - 14 лет колонии".

По информации адвоката Владимира Дудки, у его подзащитного ухудшается состояние здоровья. "Речь идет, в частности, о язве, которую в условиях пенитенциарного учреждения не лечат. Наш гражданин остается под стражей без соответствующей медицинской помощи", - пишет Уполномоченная Верховной Рады.

"Обращаюсь к международному сообществу по фактам систематического нарушения прав граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Мы должны объединить все усилия и продолжать давление на РФ для спасения граждан Украины", - резюмировала Денисова.

Как сообщалось, Верховный суд РФ 15 октября утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, получившим по 14 лет колонии строгого режима по так называемому "делу украинских диверсантов". Приговор нелегитимного Севастопольского "городского суда" был оставлен без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения.

Ранее Дудку и Бессарабова обвинили в подготовке к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года, как участников "диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины". По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

Теги: #рф #крым #дудка #денисова
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