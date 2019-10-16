Политика

09:48 16.10.2019

Зеленский назначил нового начальника УГО

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Зеленский назначил нового начальника УГО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) Украины и назначил на эту должность Сергея Рудя.

Соответствующие указы №755/2019 и №756/2019 от 16 октября опубликованы на официальном сайте главы государства.

Другим указом №754/2019, также от 16 октября, президент присвоил Оцерклевичу воинское звание генерал-майора.

Рудь ранее был сотрудником Института УГО Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Согласно его декларации об имуществе и доходах за 2016 год, он получил 219,7 тыс грн зарплаты в институте УГО и 4,7 тыс гонораров и других выплат. В собственности у него тогда был дом в Киеве площадью 67 кв.м. и два земельных участка в Винницкой и Хмельницкой областях, а также автомобиль 2012 г.в., у его супруги – дом и земельный участок в Хмельницкой области.

Теги: #уго #кадры #зеленский
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