Политика

05:38 16.10.2019

Палата представителей США проголосует по резолюции против решения Трампа по Сирии в среду

2 мин читать

Палата представителей Конгресса США проголосует в среду по резолюции, осуждающей решение президента Дональда Трампа отозвать американские войска с северо-востока Сир ии, сообщает The Hill.

Пресс-секретарь спикера палаты представителей Нэнси Пелоси подтвердила, что совместная резолюция, формально выступающая против стратегии Трампа, будет представлена на заседании нижней палаты Конгресса в среду.

Ранее Пелоси и лидер сенатского демократического меньшинства Чарльз Шумер призвали республиканцев поддержать резолюцию.

"В один голос мы призываем президента Трампа поддержать курдские общины, работать над тем, чтобы турецкие военные действовали сдержанно, и представить четкую стратегию по победе над ИГ. Эта резолюция также призывает президента (Турции Реджепа Тайипа - ИФ) Эрдогана немедленно прекратить односторонние военные действия в Сирии", - заявили законодатели.

Резолюция, авторами которой являются члены Палаты представителей Элиот Энгел и Майкл Маккол, а также сенаторы Роберт Менендес и Тодд Янг, выступает против "решения прекратить определенные усилия Соединенных Штатов по предотвращению турецкой военной операции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии."

Документ также призывает Турцию прекратить военные действия, США - защитить курдов, а Белый дом - "представить четкий и конкретный план прочного разгрома ИГ".

Ранее спикер Палаты представителей заявила, что санкции США в отношении Турции недостаточны для выхода из сложившейся ситуации на северо-востоке Сирии.

"Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии. Его заявления о введении пакета санкций в отношении Турции не достаточно, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу", - говорится в заявлении спикера Пелоси, опубликованном на ее сайте.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов соседней страны бойцов курдских военизированных формирований.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Теги: #сша #конгресс #сирия #резолюция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:28 16.10.2019
Трамп объявил о поездке в среду Пенса и Помпео в Турцию в связи с ситуацией в Сирии

Трамп объявил о поездке в среду Пенса и Помпео в Турцию в связи с ситуацией в Сирии

21:12 15.10.2019
Майк Пенс в самое ближайшее время отправится в Турцию

Майк Пенс в самое ближайшее время отправится в Турцию

15:27 15.10.2019
Сын Байдена отверг возможность нарушений во время своей работы в Украине и Китае

Сын Байдена отверг возможность нарушений во время своей работы в Украине и Китае

14:19 15.10.2019
Главы НБУ и Минфина отправляются в Вашингтон для переговоров с МВФ и ВБ

Главы НБУ и Минфина отправляются в Вашингтон для переговоров с МВФ и ВБ

13:00 15.10.2019
Турция планирует в два этапа вернуть в Сирию 3 млн беженцев - Эрдоган

Турция планирует в два этапа вернуть в Сирию 3 млн беженцев - Эрдоган

12:47 15.10.2019
Эрдоган обещает продолжить военную операцию на северо-востоке Сирии до полного устранения там террористической угрозы

Эрдоган обещает продолжить военную операцию на северо-востоке Сирии до полного устранения там террористической угрозы

11:16 15.10.2019
Эсминец ВМС США "Портер" зашел в порт Одессы

Эсминец ВМС США "Портер" зашел в порт Одессы

09:56 15.10.2019
Минфин США ввел санкции против министерств обороны и энергетики Турции

Минфин США ввел санкции против министерств обороны и энергетики Турции

09:54 15.10.2019
Болтон просил советницу Трампа связаться с юристами Белого дома из-за дел Джулиани в Украине – СМИ

Болтон просил советницу Трампа связаться с юристами Белого дома из-за дел Джулиани в Украине – СМИ

07:53 15.10.2019
Тарифы на сталь для Турции будут увеличены до 50% - Белый дом

Тарифы на сталь для Турции будут увеличены до 50% - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков выступает за изменения законодательства, которые позволят за прогулы лишать нардепа мандата

В КИУ не видят возможности за короткий период организовать демократические выборы в ОРДЛО

Встреча в "Нормандском формате" может состояться в ноябре, если РФ подтвердит предложенную дату – Пристайко

Неизменность подходов Евросоюза к санкциям против РФ подтвердил кандидат на пост главы дипломатии ЕС Борель

Могерини: встреча главы украинского МИД с его коллегами из ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Эрдоган не намерен заключать перемирие с сирийскими курдами

Украина соболезнует Японии в связи с количеством жертв в результате тайфуна "Хагибис"

Денисова просит международное сообщество о поддержке и присутствии на первом заседании суда по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир"

Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению санкций против РФ и попросил об их усилении из-за "выборов" в Крыму

Британия и ЕС близки к проекту соглашения по Brexit - источники

Интегрированное управление границей с ЕС будет следующим шагом после безвиза - Кулеба

Разумков выступает за изменения законодательства, которые позволят за прогулы лишать нардепа мандата

Кулеба: Мне не нужно право вето на нарушающие обязательства Украины акты, мне нужны эффективные инструменты предотвращения таких ситуаций

Украинцы в октябре стали хуже относиться к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову – опрос КМИС

Александр Копыленко принял присягу нардепа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА