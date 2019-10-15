Политика

21:55 15.10.2019

Денисова просит международное сообщество о поддержке и присутствии на первом заседании суда по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир"

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Денисова просит международное сообщество о поддержке и присутствии на первом заседании суда по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о нарушении прав фигурантов дела так называемой "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", которые находятся в местах несвободы в РФ, и призывает международное сообщество к участию в первом судебном заседании, запланированном на 29 октября.

Денисова на своей странице в Facebook сообщила, что во вторник состоялась встреча с родственниками, адвокатами и правозащитниками так называемой второй Бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир". Во время встречи стала известна информация о физическом и психологическом состоянии удерживаемых граждан Украины.

"В связи с этим, срочно обращаюсь к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову принять срочные меры для восстановления прав граждан Украины. Также обращаюсь к международному сообществу с просьбой оказать поддержку и принять участие представителями соответствующих институтов 29 октября 2019 года в первом судебном заседании и последующих по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", - отметила украинский омбудсмен.

Теги: #рф #хизбуттахрир #украина #крымские_татары
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