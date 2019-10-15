Политика

20:43 15.10.2019

Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению санкций против РФ и попросил об их усилении из-за "выборов" в Крыму

1 мин читать
Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению санкций против РФ и попросил об их усилении из-за "выборов" в Крыму

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после общения с главами МИД стран Евросоюза заявил о консенсусе по сохранению санкций в отношении России.

"У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС. Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений", - написал он в своем Твиттере во вторник.

Пристайко также указал, что попросил "усилить санкции в связи с недавними так называемыми "выборами" в оккупированном Крыму".

Как известно, 14 октября глава МИД Украины принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС".

8 сентября текущего года РФ провела на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь "местные выборы" в незаконные институции, сформированные российской оккупационной администрацией.

Теги: #рф #ес #санкции #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:58 15.10.2019
Председатель Совета ЕС призвала Евросоюз быть готовым к любому сценарию Brexit

Председатель Совета ЕС призвала Евросоюз быть готовым к любому сценарию Brexit

15:23 15.10.2019
Интегрированное управление границей с ЕС будет следующим шагом после безвиза - Кулеба

Интегрированное управление границей с ЕС будет следующим шагом после безвиза - Кулеба

15:17 15.10.2019
Верховный суд РФ оставил в силе приговор двум фигурантам дела "украинских диверсантов" из Севастополя, получившим по 14 лет колонии

Верховный суд РФ оставил в силе приговор двум фигурантам дела "украинских диверсантов" из Севастополя, получившим по 14 лет колонии

14:31 15.10.2019
Кулеба: Мне не нужно право вето на нарушающие обязательства Украины акты, мне нужны эффективные инструменты предотвращения таких ситуаций

Кулеба: Мне не нужно право вето на нарушающие обязательства Украины акты, мне нужны эффективные инструменты предотвращения таких ситуаций

12:14 15.10.2019
Осужденный в России за шпионаж украинец Давыденко включён в список по новому обмену с Украиной - адвокат

Осужденный в России за шпионаж украинец Давыденко включён в список по новому обмену с Украиной - адвокат

12:01 15.10.2019
Верховный суд РФ смягчил приговор украинцу Давыденко по делу о шпионаже с 10,5 лет до 7 лет колонии

Верховный суд РФ смягчил приговор украинцу Давыденко по делу о шпионаже с 10,5 лет до 7 лет колонии

09:56 15.10.2019
Минфин США ввел санкции против министерств обороны и энергетики Турции

Минфин США ввел санкции против министерств обороны и энергетики Турции

04:34 15.10.2019
Пелоси назвала санкции Трампа против Турции недостаточными для разрешения ситуации в Сирии

Пелоси назвала санкции Трампа против Турции недостаточными для разрешения ситуации в Сирии

22:45 14.10.2019
Заключение сделки по Brexit требует больше времени - лидеры ЕС

Заключение сделки по Brexit требует больше времени - лидеры ЕС

18:12 14.10.2019
Совет ЕС призвал к срочному прекращению операции Турции в Сирии

Совет ЕС призвал к срочному прекращению операции Турции в Сирии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков выступает за изменения законодательства, которые позволят за прогулы лишать нардепа мандата

В КИУ не видят возможности за короткий период организовать демократические выборы в ОРДЛО

Встреча в "Нормандском формате" может состояться в ноябре, если РФ подтвердит предложенную дату – Пристайко

Неизменность подходов Евросоюза к санкциям против РФ подтвердил кандидат на пост главы дипломатии ЕС Борель

Могерини: встреча главы украинского МИД с его коллегами из ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Британия и ЕС близки к проекту соглашения по Brexit - источники

Разумков выступает за изменения законодательства, которые позволят за прогулы лишать нардепа мандата

Украинцы в октябре стали хуже относиться к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову – опрос КМИС

Александр Копыленко принял присягу нардепа

Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит в Лондоне

К выборам в ОРДЛО нельзя допускать граждан, которые участвовали в работе органов власти на оккупированных территориях - КИУ

В КИУ не видят возможности за короткий период организовать демократические выборы в ОРДЛО

Болтон просил советницу Трампа связаться с юристами Белого дома из-за дел Джулиани в Украине – СМИ

Пристайко: Украина будет использовать ПАСЕ для защиты своих интересов и ценностей, на которых построена эта организация

В ЕС есть понимание того, что выполнение "формулы Штайнмайера" не должно противоречить законодательству Украины - Пристайко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА