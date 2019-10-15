Политика

15:23 15.10.2019

Интегрированное управление границей с ЕС будет следующим шагом после безвиза - Кулеба

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Интегрированное управление границей с ЕС будет следующим шагом после безвиза - Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что следующим шагом после введения безвизового режима будет интегрированное управление границей с Европейским Союзом (ЕС).

"На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей… По сути, интегрированное управление границей - это следующий шаг по обеспечению свободы передвижения товаров и услуг после безвиза. Безвиз был первым шагом, когда нам открыли двери, а интегрированное управление границей разрешит сделать проход через эти двери максимально комфортным, удобным и безопасным", - сказал он в ходе пресс-брифинга во вторник в Киеве.

По его словам, интегрированное управление границей предусматривает введение наилучших европейских стандартов на границе и открытие дополнительных возможностей для передвижения.

"Не могу сказать, что это "безвиз-2", но это следующий шаг, который мы должны сделать после безвиза, чтобы выполнить одно из заданий, которое поставило правительство – обеспечить свободу передвижения", - добавил Кулеба.

Теги: #ес #безвиз #кулеба #граница
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