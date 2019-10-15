Политика

12:23 15.10.2019

Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит в Лондоне

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Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит в Лондоне

Украина должна продолжать реформы и получить План действий по членству в НАТО, однако сейчас украинская власть не делает шагов вперед в этом направлении, заявляет пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью телеканалу "Прямой".

"Я хочу поблагодарить всю украинскую делегацию, которая участвовала в Парламентской ассамблее НАТО. То, что совместными усилиями делегация смогла снять с рассмотрения, это было впервые за всю историю существования ПА НАТО, если вопрос выдвинутый одной из стран-членов, который предусматривал очень мягкое отношение к продлении санкций против РФ, усилиям всей нашей делегации этот вопрос был снят с рассмотрения", - сказал Порошенко

По его словам, самое главное, чтобы Украину наконец пригласили для участия в саммите НАТО, который должен состояться в Лондоне.

Порошенко отметил, что впервые есть риск, когда Лондонский саммит может пройти без Украины, без приглашения украинского президента.

"Конечно, мы на это должны решительно реагировать. Мною была предложена позиция, когда парламенты стран-членов обратятся к президентам, главам государств и правительств с просьбой обязательно пригласить Украину. Обязательно предоставить нам План действий по членству в НАТО", - заявил Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что "Европейская солидарность" будет делать все возможное, чтобы не дать остановить ни европейскую, ни евроатлантической интеграцию Украины.

Он также рассказал, что в сегодняшних решениях ПА НАТО четко записано, и в выступлении Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга было отдельно отмечено, что "двери НАТО открыты, решения Бухарестского саммита действующие".

Теги: #порошенко #нато
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