Политика

11:17 15.10.2019

К выборам в ОРДЛО нельзя допускать граждан, которые участвовали в работе органов власти на оккупированных территориях - КИУ

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К выборам в ОРДЛО нельзя допускать граждан, которые участвовали в работе органов власти на оккупированных территориях - КИУ

В общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) считаю, что в случае проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей к их участию нельзя допускать граждан Украины, которые принимали участие в работе органов власти на оккупированных территориях.

"Выборы на оккупированных территориях - это не только специфика избирательного законодательства, но и ряд изменений в другие законодательные акты. Например, будут ли допущены к участию в выборах те граждане Украины, которые принимали участие в работе органов власти на оккупированных территориях. А именно - действующие так называемые сельские, поселковые и городские главы, депутаты местных советов, которые представляют сепаратистские структуры", - заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о качестве представителей местных органов, которые будут избраны, в случае проведения выборов в ОРДЛО.

Он отметил, что если такие граждане будут допущены к участию в выборах, то на 90% власть о ОРДЛО не поменяется.

На уточняющий вопрос, какое видение КИУ относительно допуска баллотироваться данной категории лиц на возможных выборах, Кошель ответил, что "ни в каком случае нельзя допускать".

"Это люди, которые нарушили действующее законодательство. На них может быть распространена амнистия, если они не принимали участие в вооруженных формированиях, но к участию в выборах они не могут быть допущены", - сказал Кошель.

Теги: #ордло #киу #выборы
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