Политика

10:51 15.10.2019

В КИУ не видят возможности за короткий период организовать демократические выборы в ОРДЛО

2 мин читать
В КИУ не видят возможности за короткий период организовать демократические выборы в ОРДЛО

В общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) не видят возможности за короткий период времени организовать выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые бы отвечали демократическим стандартам.

"Если опираться на критерии честных и демократических выборов, это в первую очередь критерии ОБСЕ, то мы не видим возможности за очень короткий период времени организовать эти выборы, которые бы отвечали демократическим стандартам", - заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

Он отметил, что для организации нормального избирательного процесса, кроме вопроса освобождения оккупированных территорий, стоит решить ряд организационных вопросов, в частности, вопрос государственного реестра избирателей, который на данной территории пять лет не обновлялся.

"Мы не знаем, кто избиратели на оккупированной территории, кто из них выехал на территории Российской Федерации. Поэтому, такой сложный документ как реестр избирателей, полноценно возобновить за несколько месяцев времени практически невозможно", - отметил Кошель.

Также, по его мнению, важным является вопрос доступа к украинским средствам массовой информации, который должен быть обеспечен не только в день выборов, но и на протяжении всего избирательного процесса.

"Поэтому, организовать выборы на весну следующего года, как бы этого не хотелось, это малоосуществимо, так как уже сейчас должны быть все предпосылки к тому, чтобы мог стартовать избирательный процесс", - констатировал глава КИУ.

На уточняющий вопрос, возможно ли успеть организовать выборы в ОРДЛО на осень 2020 года, он отметил, что "это будет зависеть от скорости процессов, относительно возврата контроля над оккупированными территориями".

"Теоретически мы могли бы говорить о выборах на осень следующего года", - добавил Кошель.

Кроме того, в КИУ выступают против того, что для проведения выборов в ОРДЛО необходим отдельный закон, который будет регулировать избирательный процесс на территории ОРДЛО.

"На сегодня рамки действующего законодательства Украины позволяют провести полноценный избирательный процесс, если мы говорим о свободной работе украинских политических партий, работу украинских медиа, если лидеры политпартий смогут свободно приехать в Луганск и Донецк и проголосовать, то мы не видим оснований, чтобы для этих выборов принимать отдельный закон", - заверяет Кошель.

Теги: #ордло #киу #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 15.10.2019
К выборам в ОРДЛО нельзя допускать граждан, которые участвовали в работе органов власти на оккупированных территориях - КИУ

К выборам в ОРДЛО нельзя допускать граждан, которые участвовали в работе органов власти на оккупированных территориях - КИУ

07:01 14.10.2019
Правящая партия "Право и справедливость" побеждает на выборах в Польше - данные exit-poll

Правящая партия "Право и справедливость" побеждает на выборах в Польше - данные exit-poll

15:25 11.10.2019
Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу

Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу

14:15 11.10.2019
Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

13:05 11.10.2019
Выборы мэра Киева состоятся ближе к весне

Выборы мэра Киева состоятся ближе к весне

12:34 11.10.2019
Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

09:59 11.10.2019
Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 т гуманитарной помощи

Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 т гуманитарной помощи

21:41 10.10.2019
Зеленский: ОРДЛО должны контролировать полиция Украины и ОБСЕ, а госграницу – украинские пограничники с помощью миротворцев

Зеленский: ОРДЛО должны контролировать полиция Украины и ОБСЕ, а госграницу – украинские пограничники с помощью миротворцев

11:59 09.10.2019
57% переселенцев в Украине при возможности готовы голосовать на следующих местных выборах по месту проживания - мониторинг

57% переселенцев в Украине при возможности готовы голосовать на следующих местных выборах по месту проживания - мониторинг

19:15 08.10.2019
СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча в "Нормандском формате" может состояться в ноябре, если РФ подтвердит предложенную дату – Пристайко

Неизменность подходов Евросоюза к санкциям против РФ подтвердил кандидат на пост главы дипломатии ЕС Борель

Могерини: встреча главы украинского МИД с его коллегами из ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны

Сын Байдена решил уволиться из компании с китайским участием, чтобы избежать конфликта интересов

В Киеве прошло заседание рабочей группы по программным процессам НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Болтон просил советницу Трампа связаться с юристами Белого дома из-за дел Джулиани в Украине – СМИ

Совет ЕС призвал к срочному прекращению операции Турции в Сирии

Пристайко: Украина будет использовать ПАСЕ для защиты своих интересов и ценностей, на которых построена эта организация

В ЕС есть понимание того, что выполнение "формулы Штайнмайера" не должно противоречить законодательству Украины - Пристайко

Встреча в "Нормандском формате" может состояться в ноябре, если РФ подтвердит предложенную дату – Пристайко

Неизменность подходов Евросоюза к санкциям против РФ подтвердил кандидат на пост главы дипломатии ЕС Борель

Пристайко пригласил Лайчака вместе посетить Станицу Луганскую

Партия Качиньского набирает около 45% голосов на выборах в сейм Польши после обработки более 90% бюллетеней

Могерини: встреча главы украинского МИД с его коллегами из ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны

Турецкие военные установили контроль в Сирии над шоссе M-4 - Минобороны Турции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА