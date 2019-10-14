Политика

17:11 14.10.2019

Пристайко: Украина будет использовать ПАСЕ для защиты своих интересов и ценностей, на которых построена эта организация

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Пристайко: Украина будет использовать ПАСЕ для защиты своих интересов и ценностей, на которых построена эта организация

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказался за необходимость использования Киевом Парламентской ассамблеи Совета Европы как для защиты украинских интересов, так и для тех ценностей, на которых построена эта организация.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое мнение он высказал в понедельник в Люксембурге, говоря о позиции Киева в этой организации. "Украина понимает, что с новым составом парламента мы должны использовать все возможные площадки, чтобы защищать наши интересы и те ценности, на которых построена эта организация", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

При этом Пристайко подчеркнул, что украинская сторона "недовольна ситуацией, которая сложилась". "Мы считаем, что возвращение России без выполнения условий - это несправедливое решение, которое вредит будущему этой организации, которая построена на определенных ценностях", - констатировал министр

Теги: #пристайко #пасе #мид
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