Встреча в "Нормандском формате" может состояться в ноябре, если РФ подтвердит предложенную дату – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что встреча лидеров стран "Нормандского формата" может пройти в ноябре, если российская сторона согласится на предложенные партнерами даты.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом Пристайко сказал в понедельник в Люксембурге журналистам по окончании встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которая прошла в рамках заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

"В настоящее время даты сейчас обсуждаются "Нормандской четверкой" (Украина, Россия, Германия и Франция – ИФ). Есть понимание, что это может быть следующий месяц, если российская сторона подтвердит даты, предложенные нашими партнерами", - констатировал глава украинского внешнеполитического ведомства.