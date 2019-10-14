Политика

11:25 14.10.2019

Могерини: встреча главы украинского МИД с его коллегами из ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны

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Могерини: встреча главы украинского МИД с его коллегами из ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини уверена, что встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС с их украинским коллегой Вадимом Пристайко на полях заседания Совета ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны.

Об этом Могерини сказала в понедельник в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, где среди прочих главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать и украинский вопрос.

«Для нас это будет возможность услышать от него (Пристайко) о планах новой администрации, нового правительства в отношении реформ. Как вам известно, ЕС – основной, кто поддерживает украинский реформы, а также территориальную целостность и суверенитет страны. Поэтому для нас это будет хорошая возможность обсудить с ним, каковы перспективы для страны», - отметила Высокий представитель.

При этом Могерини подчеркнула, что для нее лично «важно удерживать внимание Европейского Союза и международного сообщества» на ситуации в Украине.

Теги: #ес #могерини #пристайко
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