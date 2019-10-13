Политика

17:54 13.10.2019

Турецкие военные установили контроль в Сирии над шоссе M-4 - Минобороны Турции

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Турецкие военные установили контроль в Сирии над шоссе M-4 - Минобороны Турции

Турецкая армия и союзные ей отряды сирийской оппозиции в рамках операции "Источник мира" смогли взять под свой контроль важное шоссе M-4 на севере Сирии, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

При этом вооруженные силы Турции и прочие формирования продвинулись вглубь сирийской территории на 30 - 35 км.

Кроме этого, как сообщает агентство, поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия выбила боевиков "Рабочей партии Курдистана" и курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) из Телль-эль-Абьяда и установила контроль над этим населенным пунктом.

Таким образом, заключает агентство, с момента начала операции турецкие силы освободили два города, включая Рас-эль-Айн, и 56 деревень.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ ("Исламское государство") в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские YPG из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Теги: #сирия #турция
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