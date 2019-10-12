Политика

22:59 12.10.2019

Украине необходимо в ближайшее время принять план действий по членству в ПА НАТО

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Украине необходимо в ближайшее время принять план действий по членству в ПА НАТО

Председатель партии "Евросолидарность", народный депутат Украины Петр Порошенко считает, что Украине необходимо в ближайшее время принять план действий по членству в Североатлантическом альянсе.

"Единственное, что сейчас нужно достичь, - это в ближайшее время принять План действий по членству в НАТО. Не просто принимать законы, большинство из которых были приняты за последние пять лет, но и имплементировать их. Синхронизировать структуру нашего сектора безопасности и обороны. Обеспечить выполнение всех договоренностей", - заявил Порошенко во время визита в Лондон (Великобритания) для участия в мероприятиях в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.

Он обсудил с президентом ПА Североатлантического альянса Мадлен Мун ключевые позиции. В частности, что в настоящее время нужно поднимать вопрос о членстве Украины в НАТО.

По словам Порошенко, без этого не существует другого механизма для обеспечения безопасности Украины, Европы, глобальной безопасности.

"Вопрос украинского членства в НАТО, так же как и грузинского, - это вопрос исключительно украинского и грузинского народов и стран-членов. И Украина никогда не будет спрашивать разрешения у третьих стран, включая Россию, можем ли мы стать членом НАТО или нет. Этот вопрос решен! Двери НАТО – открыты", - заявил пятый президент.

Порошенко напомнил, что весной 2020 года в Киеве состоится заседание ПА НАТО и Украина должна воспользоваться этой возможностью.

"Позиция "Европейской Солидарности" и моя как пятого президента: безусловно, это движение должно быть продлено", - резюмировал Порошенко.

 

Теги: #план #членство #порошенко #украина #нато
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