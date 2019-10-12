Спикер турецкого парламента заявляет о необходимости выхода на политическое решение по Сирии

Турция уважает территориальную целостность Сирии, заявил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп.

"Турция уважает территориальную целостность Сирии. Это все решается также на уровне Конституционного комитета и резолюций ООН", - сказал Шентоп в субботу, подводя итоги Третьей конференции по антитеррору.

Он считает: "естественно, необходимо достигать и политического решения".

"С учетом кризиса в Сирии мы признаем необходимость борьбы с террористами соответствии с правилами и Конвенциями", - сказал также Шентоп.

По его словам, Турция "прилагает все усилия для установления региональной стабильности и мира".