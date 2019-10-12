Политика

21:19 12.10.2019

Спикер турецкого парламента заявляет о необходимости выхода на политическое решение по Сирии

1 мин читать

Турция уважает территориальную целостность Сирии, заявил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп.

"Турция уважает территориальную целостность Сирии. Это все решается также на уровне Конституционного комитета и резолюций ООН", - сказал Шентоп в субботу, подводя итоги Третьей конференции по антитеррору.

Он считает: "естественно, необходимо достигать и политического решения".

"С учетом кризиса в Сирии мы признаем необходимость борьбы с террористами соответствии с правилами и Конвенциями", - сказал также Шентоп.

По его словам, Турция "прилагает все усилия для установления региональной стабильности и мира".

Теги: #сирия #турция #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:52 12.10.2019
Генсек ЛАГ призвал Турцию прекратить операцию на севере Сирии

Генсек ЛАГ призвал Турцию прекратить операцию на севере Сирии

11:24 12.10.2019
Власти Пакистана поддержали операцию Турции на севере Сирии

Власти Пакистана поддержали операцию Турции на севере Сирии

23:00 11.10.2019
Трамп даст Минфину США полномочия вводить санкции против Турции за нарушения в Сирии

Трамп даст Минфину США полномочия вводить санкции против Турции за нарушения в Сирии

20:41 11.10.2019
Турецкая сухопутная операция в Сирии немасштабная - американский военачальник

Турецкая сухопутная операция в Сирии немасштабная - американский военачальник

20:08 11.10.2019
Глава Пентагона не видит признаков скорого прекращения турецкой операции в Сирии

Глава Пентагона не видит признаков скорого прекращения турецкой операции в Сирии

01:47 11.10.2019
В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии

В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии

21:20 10.10.2019
Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

14:02 10.10.2019
Эрдоган грозит ЕС сирийскими беженцами

Эрдоган грозит ЕС сирийскими беженцами

09:55 10.10.2019
Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии - СМИ

Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии - СМИ

08:42 10.10.2019
Трамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в Сирии

Трамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в Сирии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Яценюк в Риге: "Формула Штайнмайера" в интерпретации РФ - это легитимизация российского присутствия на территории Украины

Порошенко в Лондоне назвал 7 приоритетных шагов, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины на Донбассе

Парнас и Фруман пытались добиться отставки Йованович по настоянию Луценко

Процесс обмена удерживаемых лиц на решающем этапе, включает три группы людей – глава МИД Украины

Послы G7 в Украине выразили поддержку первой волны экономических реформ на встрече с командой Офиса Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Элладская церковь признала ПЦУ

Яценюк в Риге: "Формула Штайнмайера" в интерпретации РФ - это легитимизация российского присутствия на территории Украины

Девять детей попали в больницу из-за распыления газа из баллончика в черниговской школе

Порошенко в Лондоне назвал 7 приоритетных шагов, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины на Донбассе

Парнас и Фруман пытались добиться отставки Йованович по настоянию Луценко

Пристайко отрицает давление США на Украину в предоставлении военной помощи, чтобы вынудить Киев к расследованию по Burisma

Процесс обмена удерживаемых лиц на решающем этапе, включает три группы людей – глава МИД Украины

Прокуроры США расследуют деятельность Джулиани в Украине

Полиция задержала лжеминера моста Патона в Киеве

В 86 ОТГ 22 декабря пройдут первые местные выборы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА