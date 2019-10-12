Элладская церковь признала ПЦУ

Элладская церковь признала Православную Церковь Украины, сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Поздравляю всех украинцев и всю Украину, предстоятеля ПЦУ Его Блаженство Епифания, Синод, всех верующих нашей церкви с историческим днем - Элладская церковь признала Православную Церковь Украины", - говорится в видеоролике Порошенко на его официальной странице в Facebook.

Он отметил, что это "большой успех церковной дипломатии Украины и дипломатии обычной.

"Его Святейшество Варфоломей показал, что он очень любит Украину. Его молитвы к Богу за Украину и за украинскую церковь были услышаны. А усилия Москвы о приостановлении этого процесса ни к чему не привели, как мы и предполагали", - сказал Порошенко.

Он отметил, что "это только начало… украинская церковь имеет фантастическое будущее".