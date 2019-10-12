Политика

16:52 12.10.2019

Девять детей попали в больницу из-за распыления газа из баллончика в черниговской школе

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Девять детей попали в больницу из-за распыления газа из баллончика в черниговской школе

Девять школьников попали в больницу из-за распыления газа из баллончика в школе №21 в Чернигове в пятницу, четверо на утро субботы еще находились в клинике, сообщает Нацполиция области.

Полиция установила, что двое учеников 2008 года рождения нашли газовый баллончик в вкопанном в землю колесе недалеко от школы. Они использовали находку в школьном туалете, газ быстро разошелся по школе. "Это привело к тому, что 771 ребенка, находившегося на учебе, пришлось эвакуировать. Из них девять вынуждены были обратиться за помощью к врачам. По состоянию на утро 12 октября в больнице остаются четверо школьников", - отмечает полиция.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Законодательство предусматривает за такое правонарушение наложение штрафа до 17000 грн, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Теги: #школа
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