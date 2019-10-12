Политика

16:15 12.10.2019

Парнас и Фруман пытались добиться отставки Йованович по настоянию Луценко

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Парнас и Фруман пытались добиться отставки Йованович по настоянию Луценко

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко упоминается в расследовании США, касающемся сообщников личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани – Льва Парнаса и Игоря Фрумана, сообщила украинская служба "Голоса Америки" со ссылкой на NBC News, располагающим соответствующей информацией от американского чиновника.

Согласно информации, Парнас и Фруман действовали не только в собственных интересах, но и в интересах украинского чиновника, имя которого прокурор не называет. В то же время NBC News сообщает, что речь идет именно о Луценко.

"Они оказывали политическое влияние, не только преследуя собственные финансовые интересы, но и преследуя политические интересы одного зарубежного служебного лица, члена украинского правительства, который добивался увольнения посла США в Украине", - сказано в документах обвинения.

В материале NBC News указано, что Луценко – тот украинский чиновник, который, по словам прокуроров, призвал двух сообщников Джулиани добиваться отставки посла Йованович.

Как сообщалось, в США арестовали Парнаса и Фрумана по подозрению в незаконном финансировании предвыборных кампаний американских политиков, с использованием, в частности, денег бизнесмена из РФ.

В судебных материалах, в частности, указано, что Парнас и Фруман стали стремиться продвигать свои собственные финансовые интересы, а также политические интересы "по крайней мере одного украинского официального лица, с которым они работали".

Своих целей бизнесмены собирались достигнуть, благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование. Для этого Парнас и Фруман придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства, перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их словам, занималась импортом и экспортом СПГ.

В документах не указывается, кто именно получал деньги от этих людей. К примеру, следователям стало известно о финансировании политика, который в 2018 году был членом конгресса США. В документах он обозначен лишь как "конгрессмен-1".

Именно его Парнас и Фруман просили помочь, чтобы добиться отзыва посла США в Украине Йованович. В итоге она действительно оставила свой пост, однако неясно, насколько на это повлияли два бизнесмена.

В свою очередь западные СМИ со ссылкой на Reuters сообщают, что Парнас и Фруман также работали на украинского бизнесмена и олигарха Дмитрия Фирташа.

По словам источника Reuters, оба работали с Фирташем "в неустановленном качестве" до того, как Парнас присоединился к юридической команде олигарха в качестве переводчика. Указывается, что Фирташ финансировал деятельность Парнаса и Фрумана. Источник не детализировал сути работы для олигарха, сколько и за какой период тот заплатил им.

В комментарии Reuters Джулиани сообщал, что Парнас и Фруман за последние два месяца бывали в Вене, где находится Фирташ, от трех до шести раз. Причины поездок Джулиани не стал называть. Он утверждает, что не знал ни о каких деловых отношениях между Фирташем и американскими бизнесменами.

Незадолго до задержания Парнас говорил о том, что Фирташ – "один из самых честных бизнесменов" и его "подставили прокуроры и дипломаты США".

Теги: #луценко #йованович #парнас
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