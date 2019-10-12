Порошенко в Лондоне назвал 7 приоритетных шагов, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины на Донбассе

Пятый президент Украины, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

Как сообщает в субботу сайт "Евросолидарности", Порошенко поблагодарил за надежную поддержку Украины со стороны союзников Североатлантического альянса в вопросе противодействия продолжающейся агрессии Кремля против Украины.

Лидер «Европейской Солидарности» указал на приоритетность семи шагов, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины на Донбассе.

"Формула Штайнмайера" в ее согласованном виде является чрезвычайно опасной, если ее рассматривать в отрыве от "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Ее определяющими элементами, среди прочего, должны быть вывод российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных военизированных формирований, переход украинско-российского участка границы под контроль Украины", - подчеркнул Порошенко.

Он вновь отметил, что сегодня Украина де-факто защищает восточную границу Североатлантического альянса.

Порошенко также призвал начать предметную дискуссию на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе в свете саммита НАТО в Лондоне в декабре 2019 года.

Лидер «Евросолидарности» отметил, что его партия будет и впредь надежно стоять на страже эффективного воплощения курса евроатлантической интеграции государства, приоритетность которого является требованием Конституции Украины.

Члены комитетов отметили значительный вклад пятого президента Порошенко в процессе реформирования Украины и интеграции страны с Европейским Союзом и НАТО, сообщает сайт Евросолидарности.