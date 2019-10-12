Пристайко отрицает давление США на Украину в предоставлении военной помощи, чтобы вынудить Киев к расследованию по Burisma

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отрицает давление со стороны США на Украину вопросом предоставления военной помощи с целью вынудить Киев начать расследование по компании Burisma ("Бурисма").

"Дилемма, что либо мы получим помощь в $250 млн, либо мы будем сотрудничать с Джулиани (личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани - ИФ) - абсолютная ложь. Я присутствовал на всех встречах и разговорах", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

Газета The Hill сообщила, что демократы из Палаты представителей США запросили к 15 октября в Пентагоне и в Административно-бюджетном управлении при Белом доме документы, связанные с финансовой военной помощью Украине.

"Прилагаемая повестка содержит требование (предоставить - ИФ) документы, которые необходимы комитетам, чтобы изучить последовательность событий и причины, стоявшие за решением Белого дома задержать крайне необходимую военную помощь Украине, которая была одобрена Конгрессом США для противодействия российской агрессии", - говорится в письме конгрессменов.

Ранее сообщалось, что Трамп задерживал предоставление помощи Украине. Демократы полагали, что он делал это с целью вынудить Киев помогать ему в вопросе расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако Трамп заверил, что это не так: помощь он какое-то время задерживал, так как был недоволен тем, что США активно оказывают военную помощь Украине, а европейские страны - нет.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту Трампу. Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководству, относительно содержания телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.