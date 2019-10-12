Политика

11:41 12.10.2019

Прокуроры США расследуют деятельность Джулиани в Украине

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Прокуроры США расследуют деятельность Джулиани в Украине

Федеральные прокуроры в Манхэттене расследуют, нарушал ли личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани законы о лоббировании в рамках деятельности в Украине, пишет газета The New York Times ссылкой на данные двух источников, знакомых с расследованием.

Так, следователи изучают действия адвоката Трампа, направленные против бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

По словам источников, расследование в отношении Джулиани связано с делом против двух его соратников, арестованных на текущей неделе по обвинению в нарушении финансирования избирательной кампании (речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане – ИФ). Им предъявлено обвинение в том, что они направляли незаконные пожертвования конгрессмену, с помощью которого можно было устранить Йованович.

Газета пишет, что Джулиани отрицал эти правонарушения, но признал, что он и его партнеры работали с украинскими прокурорами для сбора информации против Йованович и других, включая бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Он также заявил, что у федеральных прокуроров не было оснований обвинять его в подобных нарушениях раскрытия лоббирования за границей, так как он действовал от имени Трампа, а не бывшего в свое время генерального прокурора Украины Юрия Луценко, когда собирал информацию о Йованович и других лицах, а затем передал это американскому правительству и средствам массовой информации.

"…было бы смешно говорить, что я делал это от имени Луценко, когда я представлял президента Соединенных Штатов", - сказал Джулиани.

Ранее Йованович в ходе слушаний в Конгрессе заявила, что президент Трамп оказывал давление на Госдепартамент, чтобы добиться ее смещения с должности посла в Украине.

Теги: #расследование #сша #джулиани
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