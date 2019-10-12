Процесс обмена удерживаемых лиц на решающем этапе, включает три группы людей – глава МИД Украины

Анонсированный ранее обмен удерживаемых лиц с Россией будет включать три группы людей, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", - сказал министр в интервью "Радио Свобода".

Комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, Пристайко сказал: "Это является необходимой частью процесса".

В начале октября глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ в ближайшее время.