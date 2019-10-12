Политика

10:33 12.10.2019

Полиция задержала лжеминера моста Патона в Киеве

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Полиция задержала лжеминера моста Патона в Киеве

Житель Киева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, минувшей ночью сообщил в полицию о минировании моста Патона. Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов, установили лжеминера и задержали его.

Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции Киева, ночью в полицию поступила информация о минировании моста в столице. На место выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, "скорая" и спасатели. Специалисты обследовали мост и не нашли взрывчатых веществ или предметов.

Начальник отдела уголовного розыска Святошинского управления полиции Роман Даценко рассказал, что после оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире. "Он был пьян, когда сообщил ложную информацию о минировании. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это 30-летний местный житель. Ранее проблем с законом у него не было", - сообщил начальник отдела.

Следственный отдел Святошинского управления полиции открыл уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Теги: #мост_патона #полиция
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