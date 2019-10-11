Политика

18:29 11.10.2019

В 86 ОТГ 22 декабря пройдут первые местные выборы

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В 86 ОТГ 22 декабря пройдут первые местные выборы

Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах (ОТГ) состоятся 22 декабря 2019 года, сообщил отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Такое решение ЦИК приняла на заседание в пятницу, рассмотрев обращения 21 областной государственной администрации (ОГА) относительно назначения первых местных выборов в связи с образованием ОТГ.

Таким образом, 22 декабря первые местные выборы пройдут в одной городской, 16 поселковых и 69 сельских ОТГ.

Начало избирательного процесса – со 2 ноября.

Кроме того, рассмотрев обращения 17 ОГА относительно принятия решения о назначении дополнительных выборов депутатов сельских и поселковых советов ОТГ, ЦИК назначила также на 22 декабря дополнительные выборы депутатов 33 сельских и поселковых советов. Начало избирательного процесса - со 2 ноября.

Теги: #отг #цик
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