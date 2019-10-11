Политика

16:31 11.10.2019

Послы G7 в Украине выразили поддержку первой волны экономических реформ на встрече с командой Офиса Зеленского

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Послы G7 в Украине выразили поддержку первой волны экономических реформ на встрече с командой Офиса Зеленского

Група послів країн "Великої сімки" (G7) в Україні у п'ятницю зустрілася з командою Офісу президента України Володимира Зеленського на чолі з керівником офісу Андрієм Богданом.

"Посли G7 мали сьогодні відверту та конструктивну зустріч із командою Офісу президента. Можливість висловити підтримку першій хвилі економічних реформ і відповісти на численні виклики, які стоять перед Україною", - йдеться у повідомленні послів G7 у мікроблозі в Twitter у п'ятницю.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, співрозмовники обговорили актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі, зокрема заходи, що здійснюються для підготовки до розведення сил у м. Золотому Луганської області та с. Петрівському Донецької області. Богдан повідомив дипломатам про очікування української сторони від зустрічі у "нормандському форматі".

"Окрему увагу учасники зустрічі приділили новим законодавчим ініціативам, які покликані сприяти трансформації України в сучасну та високорозвинену державу", - йдеться у повідомленні.

Посли запевнили у беззастережній подальшій підтримці України. Сторони домовилися про продовження регулярного діалогу.

Теги: #g7 #зеленский #богдан
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