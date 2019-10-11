Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Одесскую область представил нового главу Одесской областной государственной администрации - предпринимателя Максима Куцего.

Новый руководитель области назначен указом президента №746 / 2019 от 11 октября, опубликованном на сайте главы государства.

Другим указом (№745/2019) Зеленский уволил с должности врио главы Одесской обладминистрации Светлану Шаталову.

Как сообщалось, 9 октября Кабинет министров одобрил проекты указов президента Украины о назначении глав Одесской и Тернопольской ОГА. Правительство рассмотрело проекты указов о назначении руководителей областных и районных государственных администраций. Среди них - предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Куцего и главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля.

Куцый – украинский предприниматель и бывший сотрудник МВД. Конечный бенефициар инвесткомпании "Сервис менеджмент", двух рекламных агентств: "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство", а также строительной компании "Сити-Корпус".

Выпускник Национальной академии внутренних дел, некоторое время после выпуска работал в структурах МВД. Ему 36 лет.