Политика

14:28 11.10.2019

Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА

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Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Одесскую область представил нового главу Одесской областной государственной администрации - предпринимателя Максима Куцего.

Новый руководитель области назначен указом президента №746 / 2019 от 11 октября, опубликованном на сайте главы государства.

Другим указом (№745/2019) Зеленский уволил с должности врио главы Одесской обладминистрации Светлану Шаталову.

Как сообщалось, 9 октября Кабинет министров одобрил проекты указов президента Украины о назначении глав Одесской и Тернопольской ОГА. Правительство рассмотрело проекты указов о назначении руководителей областных и районных государственных администраций. Среди них - предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Куцего и главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля.

Куцый – украинский предприниматель и бывший сотрудник МВД. Конечный бенефициар инвесткомпании "Сервис менеджмент", двух рекламных агентств: "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство", а также строительной компании "Сити-Корпус".

Выпускник Национальной академии внутренних дел, некоторое время после выпуска работал в структурах МВД. Ему 36 лет.

Теги: #зеленский #кадры #одесская_область
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