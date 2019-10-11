Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что никакой сдачи национальных интересов страны при урегулировании конфликта на Донбассе не будет.

"Поверьте, у меня уже аллергия на слово "капитуляция", и хочу в очередной раз всех заверить, что никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине", - сказал он в пятницу в Одессе на мероприятиях по случаю предстоящего Дня защитника Украины 14 октября.

Зеленский указал, что Донбасс – это Украина, и там должен установиться мир. "Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, восстановление контроля над государственной границей, а местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству, под надзором не пулеметов, а международных наблюдателей", - отметил он.

"Наша позиция – достичь ощутимой силы благодаря прочному фундаменту из нескольких вещей: это грамотная взвешенная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики, обеспечение благополучия граждан Украины. Монолитным этот фундамент может сделать только сплоченность и единство всех украинцев ради нашей главной цели – восстановления территориальной целостности и рождения богатой и сильной Украины", - добавил Зеленский.

По его словам, активные меры, направленные на реализацию всего этого, будут заложены в новую редакцию Стратегии национальной безопасности Украины.