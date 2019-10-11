Политика

14:15 11.10.2019

Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

1 мин читать
Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что никакой сдачи национальных интересов страны при урегулировании конфликта на Донбассе не будет.

"Поверьте, у меня уже аллергия на слово "капитуляция", и хочу в очередной раз всех заверить, что никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине", - сказал он в пятницу в Одессе на мероприятиях по случаю предстоящего Дня защитника Украины 14 октября.

Зеленский указал, что Донбасс – это Украина, и там должен установиться мир. "Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, восстановление контроля над государственной границей, а местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству, под надзором не пулеметов, а международных наблюдателей", - отметил он.

"Наша позиция – достичь ощутимой силы благодаря прочному фундаменту из нескольких вещей: это грамотная взвешенная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики, обеспечение благополучия граждан Украины. Монолитным этот фундамент может сделать только сплоченность и единство всех украинцев ради нашей главной цели – восстановления территориальной целостности и рождения богатой и сильной Украины", - добавил Зеленский.

По его словам, активные меры, направленные на реализацию всего этого, будут заложены в новую редакцию Стратегии национальной безопасности Украины.

Теги: #зеленский #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:28 11.10.2019
Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА

Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА

12:44 11.10.2019
Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

12:34 11.10.2019
Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

12:31 11.10.2019
Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко

11:55 11.10.2019
Лукашенко пригласил Зеленского с официальным визитом в Беларусь

Лукашенко пригласил Зеленского с официальным визитом в Беларусь

09:59 11.10.2019
Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 т гуманитарной помощи

Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 т гуманитарной помощи

09:14 11.10.2019
Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука

Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука

03:25 11.10.2019
Зеленский об МВФ: со всеми нужно пытаться находить нужный контакт, "не теряя себя"

Зеленский об МВФ: со всеми нужно пытаться находить нужный контакт, "не теряя себя"

03:10 11.10.2019
Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева, но еще не разбирался в этом вопросе

Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева, но еще не разбирался в этом вопросе

02:46 11.10.2019
"Мотор Сич" должна быть сохранена и нужно разобраться, как решить вопрос с китайскими партнерами

"Мотор Сич" должна быть сохранена и нужно разобраться, как решить вопрос с китайскими партнерами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко

Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

ПОСЛЕДНЕЕ

Госслужба статистики перейдет в управление секретариата Кабмина

Боевики с полуночи трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Выборы мэра Киева состоятся ближе к весне

Порошенко 12-14 октября в Лондоне примет участие в мероприятиях ПА НАТО

Лукашенко считает важным не дать свергнуть действующие украинские власти

Парнас и Фруман незаконно финансировали кампании политиков в США совместно с бизнесменом из РФ ради бизнеса и отзыва посла в Украине

Премьеры Великобритании и Ирландии видят возможность достижения соглашения по Brexit

Экс-посла США в Украине отстранили после отказа лично просить украинских чиновников начать расследование в отношении Байдена

Сенаторы - демократы требуют от госсекретаря Помпео ответа на вопрос об увольнении посла в Украине

Украина и Литва обсудили организационные аспекты подготовки Международной конференции по вопросам реформ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА