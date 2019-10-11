Госслужба статистики перейдет в управление секретариата Кабмина

Государственная служба статистики, а нас тящее время находящаяся в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, перейдет в подчинение секретариата Кабинета министров, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на встрече с бизнес-сообществом в Клубе Кабмина в пятницу.

"Мы договорились, что от Министерства экономики в секретариат переходит Госстат", - сказал он.

Кроме того, по словам Дубилета, секретариат Кабмина передаст Национальное космическое агентство Украины в ведение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.