Политика

13:12 11.10.2019

Боевики с полуночи трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Боевики с полуночи трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска открывали огонь трижды в Донецком направлении", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве в пятницу.

Так, ночью боевики со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку населенного пункта Талаковка. Также обстрел велся из пулемета большого калибра по позициям наших войск вблизи поселка Новолуганское.

Кроме того, в 7 часов утра на вражеский обстрел с применением крупнокалиберного пулемета пришлось отвечать украинским воинам, выполняющим боевые задачи в районе села Славное.

"По имеющейся информации, в течение суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии столновения", - отметил Праута.

Теги: #оос #минобороны
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