Выборы мэра Киева состоятся ближе к весне 2020 года, считает народный депутат Украины от "Слуги народа", экс-гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, кандидатуру которого рассматривают на пост главы Киевской городской государственной администрации.

"Я бы хотел, чтобы они (выборы мэра Киева – ИФ) произошли как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне", - сказал Ткаченко в интервью интернет-изданию Lb.ua.

При этом депутат добавил, что сейчас нет ответа на вопрос, пройдут ли местные выборы сразу по всей Украине.

Отвечая на уточняющий вопрос, что выборы пройдут весной, а потом плановые в октябре, он высказал позицию, что проводить выборы с целью перезагрузки системы нужно уже на длительный период,

Говоря о своих приоритетных действиях в случае назначения на пост главы КГГА, которые следует сделать до таких выборов, Ткаченко отметил необходимость провести инвентаризацию – понять, что в городе на самом деле происходит.

"Оценить масштаб вызовов, как минимум по пяти-шести направлениям, которые я считаю приоритетными. Принять решение в этом направлении и поставить заслон для существования системы тотальной коррупции", - подчеркнул депутат.