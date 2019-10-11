Политика

13:05 11.10.2019

Выборы мэра Киева состоятся ближе к весне

1 мин читать
Выборы мэра Киева состоятся ближе к весне

Выборы мэра Киева состоятся ближе к весне 2020 года, считает народный депутат Украины от "Слуги народа", экс-гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, кандидатуру которого рассматривают на пост главы Киевской городской государственной администрации.

"Я бы хотел, чтобы они (выборы мэра Киева – ИФ) произошли как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне", - сказал Ткаченко в интервью интернет-изданию Lb.ua.

При этом депутат добавил, что сейчас нет ответа на вопрос, пройдут ли местные выборы сразу по всей Украине.

Отвечая на уточняющий вопрос, что выборы пройдут весной, а потом плановые в октябре, он высказал позицию, что проводить выборы с целью перезагрузки системы нужно уже на длительный период,

Говоря о своих приоритетных действиях в случае назначения на пост главы КГГА, которые следует сделать до таких выборов, Ткаченко отметил необходимость провести инвентаризацию – понять, что в городе на самом деле происходит.

"Оценить масштаб вызовов, как минимум по пяти-шести направлениям, которые я считаю приоритетными. Принять решение в этом направлении и поставить заслон для существования системы тотальной коррупции", - подчеркнул депутат.

Теги: #киев #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:58 10.10.2019
В "Украинском доме" планируется реставрация и изменение концепции деятельности института

В "Украинском доме" планируется реставрация и изменение концепции деятельности института

06:48 10.10.2019
Один из подозреваемых в убийстве директора укркомпании немецкого концерна Caparol взят под стражу

Один из подозреваемых в убийстве директора укркомпании немецкого концерна Caparol взят под стражу

20:14 09.10.2019
Рада через месяц-полтора окончательно утвердит законопроект о столице – Разумков

Рада через месяц-полтора окончательно утвердит законопроект о столице – Разумков

12:27 09.10.2019
Полиция Киева разыскивает хулиганов, повредивших мемориальную доску воинам АТО в парке им. Рыльского

Полиция Киева разыскивает хулиганов, повредивших мемориальную доску воинам АТО в парке им. Рыльского

11:59 09.10.2019
57% переселенцев в Украине при возможности готовы голосовать на следующих местных выборах по месту проживания - мониторинг

57% переселенцев в Украине при возможности готовы голосовать на следующих местных выборах по месту проживания - мониторинг

06:48 09.10.2019
Движение по проспекту Победы будет закрыто для монтажа фрагмента Шулявского путепровода - КГГА

Движение по проспекту Победы будет закрыто для монтажа фрагмента Шулявского путепровода - КГГА

13:58 08.10.2019
Минюст воспрепятствовал рейдерскому захвату земли под Ледовым стадионом в Киеве

Минюст воспрепятствовал рейдерскому захвату земли под Ледовым стадионом в Киеве

05:32 08.10.2019
Кинотеатр "Тампере" отсудили в пользу столичной общины

Кинотеатр "Тампере" отсудили в пользу столичной общины

17:57 07.10.2019
Общество имеет право знать о рисках в связи с разведением сил на Донбассе, заявили в "Евросолидарности"

Общество имеет право знать о рисках в связи с разведением сил на Донбассе, заявили в "Евросолидарности"

15:41 07.10.2019
В Киеве пролетают снежинки

В Киеве пролетают снежинки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко

Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА

Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

Госслужба статистики перейдет в управление секретариата Кабмина

Боевики с полуночи трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко

Лукашенко пригласил Зеленского с официальным визитом в Беларусь

Порошенко 12-14 октября в Лондоне примет участие в мероприятиях ПА НАТО

Лукашенко считает важным не дать свергнуть действующие украинские власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА