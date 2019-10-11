Политика

12:44 11.10.2019

Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

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Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил кадрового сотрудника СБУ полковника Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью спецслужбы.

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа №744/2019, обнародованного в пятницу на сайте главы государства.

Семенченко уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ работал с 1993 года, имеет большой опыт оперативной и управленческой работы.

В сентябре 2013г указом тогдашнего президента Виктора Януковича был назначен начальником Управления СБУ в Житомирской области. До назначения в Житомирское УСБУ в течение 2 лет занимал должность замначальника УСБУ в Днепропетровской области.

17 марта 2014г и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов своим указом уволил Семенченко с поста начальника Управления СБУ в Житомирской области.

Согласно поданной в НАПК в конце марта 2017г электронной декларации за предыдущий год, Семенченко проживал в Киеве, нигде не работал, а в графе "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете качестве кандидата)" указал: "Тот, кто находился в распоряжении главы СБУ".

Теги: #семенченко #зеленский #сбу #кадры
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