Политика

12:34 11.10.2019

Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

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Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил на Донбассе, но Киев должен проявить политическую волю, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: "Если армия уйдет с этих позиций, мы тогда встанем". Армия не уходит", - сказал Путин на расширенном заседании Совета глав государств СНГ в пятницу в Ашхабаде.

Президент РФ заметил, что представители непризнанных "ЛНР и ДНР" "дважды или трижды даже давали сигнал о том, что они готовы, ракеты пускают - белые ракеты - сигнал отвода". "С той стороны ничего нет, никакого ответа", - сказал Путин, заметив, что пришли националисты и не дают армии уйти.

"Вот здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - сказал Путин.

Теги: #развод_сторон #зеленский #оос #ордло #путин
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