Лукашенко считает важным не дать свергнуть действующие украинские власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран Содружества независимых государств поддержать действующие власти Украины.
"Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть", - заявил Лукашенко на саммите СНГ в Ашхабаде.
Президента цитирует госагентство БелТА.
"Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - добавил белорусский лидер.