Политика

09:59 11.10.2019

Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 т гуманитарной помощи

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Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 т гуманитарной помощи

Международная организация по миграции (МОМ) доставил через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 51 тонну гуманитарной помощи.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международной организации по миграции. Для жителей Донбасса направлено гигиенические наборы и наборы с промышленными изделиями для домохозяйств общим весом 51 тонна", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу.

Теги: #ордло #мом #гумпомощь
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