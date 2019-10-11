Премьеры Великобритании и Ирландии видят возможность достижения соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Ирландии Лео Варадкар убеждены, что есть возможность достигнуть соглашения по Brexit, и считают, что это служило бы интересам всех сторон.

В совместном заявлении по итогам переговоров лидеры отметили, что "продолжают верить в то, что соглашение - в интересах всех".

"Они согласны с тем, что существует путь для (достижения - ИФ) возможного соглашения", - отмечается в документе.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.

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