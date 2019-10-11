Политика

09:14 11.10.2019

Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука

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Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука

Президент Владимир Зеленский заявляет об отсутствии каких-либо известных ему фактов влияния на него со стороны олигархов Игоря Коломойского или Виктора Пинчука, однако допускает попытки такого влияния.

"Я не ощущаю совсем влияния на меня с этих двух сторон. Может, я еще не разбираюсь, каких-то вещей не вижу. Может, это влияние – это не просто разговоры и какие-то звонки, может, это какие-то шаги и какие-то люди, которые появляются рядом со мной, но я точно этого не ощущаю. Я уверен, что этого нет", – сказал он в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

"Я допускаю, что, может, какие-то шаги есть, которые я не вижу, но я точно увижу – это вопрос времени. Никто на меня не будут влиять", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что его отношения с этими людьми будут выстраиваться только на том, чтобы были "нормальные, равные правила", чтобы они жили по закону и вкладывали имеющиеся у них деньги в Украину.

"Это все, что я могу точно гарантировать. Быть какой-то куклой и марионеткой? – Мне это совсем неинтересно: в чем смысл, в чем кайф? Зачем мне это делать?" – подытожил глава государства.

Теги: #зеленский #пинчук #коломойский
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