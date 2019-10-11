Политика

04:28 11.10.2019

Украина и Литва обсудили организационные аспекты подготовки Международной конференции по вопросам реформ

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Украина и Литва обсудили организационные аспекты подготовки Международной конференции по вопросам реформ

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий обсудил на встрече с послом по особым поручениям МИД Литвы Ричардасом Дягутисом организационные аспекты подготовки Международной конференции по вопросам реформ, а также актуальные вопросы сотрудничества Украина-ЕС.

"10 октября представитель Украины при ЕС Николай Точицкий провел встречу с послом по особым поручениям МИД Литвы Ричардасом Дягутисом, который занимается подготовкой Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которую планируется провести в Вильнюсе в 2020 году", - сообщила пресс-служба миссии Украины в Европейском Союзе.

Дягутис подчеркнул приоритетность проведения Конференции, которая рассматривается в Вильнюсе как часть общей стратегии поддержки процесса реформ в Украине.

В свою очередь Точицкий поблагодарил Дягутиса за последовательную поддержку Литвой Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС, прежде всего, в контексте противостояния российской агрессии и внедрению системных реформ в государстве.

Теги: #украина #литва #реформы #конференция
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