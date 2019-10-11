Политика

03:10 11.10.2019

Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева, но еще не разбирался в этом вопросе

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Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева, но еще не разбирался в этом вопросе

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что готов подписать указ о ликвидации Окружного административного суда Киева в рамках судебной реформы, но пока еще не разбирался в этом вопросе.

"Мне "ручной" никто не нужен. Готов разобраться с этим вопросом, готов подписать указ, который поможет справедливости, и по поводу Окружного админсуда нет вопросов", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг.

Зеленский отметил, что ему нужно просто разобраться с этим вопросом. "У меня не было этого вопроса, я даже не проговаривал его с командой. Не знаю, в каком состоянии этот вопрос", - указал он.

Теги: #зеленский #указ #ликвидация #украина #суд
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